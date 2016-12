National Geographic People 10:05 bis 10:50 Dokumentation Ladyboys: Die Band Glamouröses Finale GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken In einem glamourösen Finale werden fünf Ladyboys in die Band gewählt. Doch so recht freuen kann sich Produzent Barry darüber nicht: Er findet, dass das Line-up nicht stimmig ist. Da wäre zum Beispiel Jess, die zwar singen kann, aber im Vergleich zum Rest der Truppe nicht feminin genug wirkt. Barry würde sie nur allzu gerne durch Brianna ersetzen, denn sie ist einfach verdammt sexy und hat Stil. Dafür ist er auch bereit, über den ein oder anderen schiefen Ton hinwegzuhören. Bandmanager Scott hat allerdings ebenfalls ein Wörtchen mitzureden. Steht die Musikgruppe etwas schon jetzt vor der Zerreißprobe? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Ladyboys: the Band