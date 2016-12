13th Street 22:40 bis 23:25 Krimiserie Criminal Minds Die Andersons USA 2014 Stereo 16:9 Merken Das BAU-Team ermittelt in Pittsburgh. Dort sind zwei Frauen ermordet worden. Die Taten scheinen zusammenzuhängen, denn beide Opfer waren in einen Duschvorhang gewickelt. Rossi (Joe Mategna) ist sich sicher, dass es sich um zwei Mörder, einen Mann und eine Frau, handelt, die zusammenarbeiten. Die Spur führt in ein Motel. Dort finden die Ermittler weitere Hinweise, die daraufhin deuten, dass das Killerpaar noch weitere Menschen auf dem Gewissen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Felix Alcala Drehbuch: Kimberly A. Harrison, Jeff Davis Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16