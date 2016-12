13th Street 21:50 bis 22:40 Krimiserie Criminal Minds Blackbird USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die BAU erfährt von Will, dass JJ entführt wurde. Ausserdem kommt heraus, dass JJ und Mat sich kannten - sie arbeiteten immer noch gemeinsam an einem streng geheimen Fall, bei dem es um die Ergreifung von Osama bin Laden ging. Mat wird allerdings auch vermisst. Die BAU klemmt sich natürlich sofort hinter den Fall, wird aber vom State Department mit der Begründung zurückgepfiffen, dass die BAU hier nicht zuständig sei. Doch das Team bleibt stur... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Larry Teng Drehbuch: Rick Dunkle Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini Altersempfehlung: ab 12