13th Street 15:30 bis 16:15 Krimiserie Law & Order Charakterschweine USA 2009 Stereo 16:9 Merken Die wohlhabende Blair Carlson wird in Harlem überfahren. Zeugen behaupten gesehen zu haben, dass sie in einen Zeitungslaster gerannt sei. Die Ermittler finden heraus, dass die junge Frau zuvor entführt wurde. Schnell finden Lupo (Jeremy Sisto) und Bernard (Anthony Anderson) einen Verdächtigen: Carlos, der an einem Resozialisierung-Programm teilnimmt. Doch hat wirklich Carlos das Opfer entführt oder hat ihr Geliebter, ein gewissenloser Investmentbanker, seine Finger mit im Spiel? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alana De La Garza (Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Jeremy Sisto (Det. Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Det. Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita van Buren) Linus Roache (Michael Cutter) John Ventimiglia (Attorney Dibbens) Originaltitel: Law & Order Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Richard Sweren, Christopher Ambrose Kamera: Bill Klayer Musik: Mike Post