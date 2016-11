ORF 1 22:00 bis 23:50 Drama Gruber geht A 2015 Nach dem Roman von Doris Knecht Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken John Gruber ist Mitte 30 und lebt schnell, teuer und egozentrisch. Eine plötzliche Krebsdiagnose wirft ihn aus der Bahn, genauso aber deren unfreiwillige Überbringerin: Sarah, DJane aus Berlin - und so gar nicht sein Typ. Für Gefühle hat Gruber keine Verwendung. Aber ungefragt sind plötzlich so viele da. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manuel Rubey (Gruber) Bernadette Heerwagen (Sarah) Doris Schretzmayer (Kathi) Ulrike Beimpold (Dr. Jelinzka) Patricia Hirschbichler (Mutter) Thomas Stipsits (Phillip) Pheline Roggan (Ruth) Originaltitel: Gruber geht Regie: Marie Kreutzer Drehbuch: Marie Kreutzer Kamera: Leena Koppe Musik: Florian Blauensteiner, Florian Horwath