TV5 06:52 bis 07:46 Sonstiges Reflets Sud Lilyan Kesteloot / L'imagination au pouvoir 2015 Au sommaire : "Lilyan Kesteloot " : Lilyan Kesteloot, spécialiste des littératures négro-africaines francophones, est considérée par ses pairs comme une pionnière : elle a largement contribué à faire reconnaître les auteurs africains. Retour sur son parcours et sur sa rencontre, décisive, avec les écrits de Senghor, Césaire et Hampâthé Bâ. "L'imagination au pouvoir" : Ce documentaire suit les étudiants de l'École Internationale de Théâtre du Bénin (EITB) lors de la tournée " Migration " au Bénin, Burkina-Faso, Ghana, Togo. L'occasion de confronter leur talent à un public varié. Dirigée par le célèbre scénographe béninois, l'EITB est la seule institution privée à avoir créé un cursus structurant pour les métiers du théâtre. Moderation: Wendy Bashi Originaltitel: Reflets Sud Regie: reportage de Khardiata Pouye, reportage de Anselme Awannou