TV5 15:49 bis 16:16 Sonstiges Tendance XXI Info Mode ! / L'Herbe Rouge / Cliché / Well / Le concept store Empreintes / Come back / La tonnellerie François Frères Merken Au sommaire : "Info Mode !" : L'actualité de la mode, de la culture, de la beauté. "L'Herbe Rouge" : Pour les uns, la mode est sur les podiums, pour les autres, elle est dans les champs. Avenue Daumesnil à Paris, sous le Viaduc des arts, L'Herbe Rouge invente une nouvelle façon de créer, de produire, de vendre et de porter des vêtements. "Cliché" : L'histoire d'un emblème de la mode française. Aujourd'hui, la petite histoire du collant. "Well" : Au coeur des Cévennes, un petit trésor caché : Well. Créée au siècle dernier, c'est l'une des dernières entreprises de confection de collants et de bas en France. Incontournable dans son secteur, la maison Well a su allier tradition et savoir-faire, dans une région où la confection fait partie intégrante du patrimoine local. "Le concept store Empreintes" : En plein coeur du Marais à Paris, une boutique design comme il y en a beaucoup dans le quartier : Empreintes. Mais celle-ci a un petit quelque chose de plus qui pousse à passer la porte. Empreintes est le premier concept store entièrement dédié aux métiers d'art français. "Come back" : Un style vintage qui fait son grand retour, c'est le come back des claquettes. "La tonnellerie François Frères" : Pour faire du bon vin, il faut du bon raisin, mais aussi de bons tonneaux. Depuis plusieurs générations, François Frères perpétue le savoir-faire et la qualité de la tonnellerie française, dans la plus pure tradition bourguignonne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tendance XXI