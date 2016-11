ZDFinfo 06:50 bis 07:45 Dokumentation Die Pioniere Amerikas Zeitenwende USA 2012 Stereo 16:9 Live TV Merken Henry Ford entwickelt ein benzinbetriebenes Auto und konzipiert ein Fließband für die Produktion. Unterdessen wird Präsident McKinley erschossen. Theodore Roosevelt übernimmt das Amt. John D. Rockefellers Standard Oil ist das erste Unternehmen, das von der US-Regierung zerschlagen wird, um ein Monopol zu brechen. J. P. Morgan ist dagegen an der Gründung der Zentralbank beteiligt und Andrew Carnegie wird durch seine Wohltätigkeit berühmt. Damit wird der Philantrop zum Vorbild für heutige Milliardäre wie Bill Gates. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Men Who Built America Regie: Patrick Reams Drehbuch: Stephen David, Patrick Reams Kamera: Richard V. Lopez Altersempfehlung: ab 12

