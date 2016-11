SAT.1 Emotions 05:40 bis 06:05 Daily Soap Hand aufs Herz Folge: 17 D 2010 16:9 HDTV Merken Als Ben sich bei Michael entschuldigt, scheint Bea ihm den Vorfall in der letzten Probe endgültig verzeihen zu können. Doch dann eröffnet ihr Ben seine wahre Motivation: Er will mit ihr zusammen sein. Miriam kehrt enttäuscht von ihrem geplatzten Date zurück. Alexandra ist frustriert, dass Beas Chor ihrem Volleyball-Team die Show gestohlen hat und macht Julian Vorwürfe. Doch der hat einen Plan ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vanessa Jung (Bea Vogel) Andreas Jancke (Michael Heisig) Oliver Petszokat (Piet Vogel) Caroline Maria Frier (Miriam Vogel) Barbara Sotelsek (Karin Beschenko) Matthias Kofler (Bastian Heisig) Marie Schneider (Gabriele Krawcyzk) Originaltitel: Hand aufs Herz Regie: Zsolt Bácz Musik: Martin Lingnau