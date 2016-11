Phoenix 13:00 bis 14:00 Diskussion History Live Martin Luther - Rebell wider Willen? D 2016-11-20 00:00 Live TV Merken Der Reformator Martin Luther spaltet noch heute die Glaubensgemeinschaft. Seine Bewunderer sehen in ihm den größten und mutigsten Rebellen der Kirchengeschichte. Für seine Kritiker ist er schlicht ein "Ketzer" und ein "Antisemit", der antijüdische Hetzschriften verfasst und Muslime sowie Frauen verachtet habe. Heute, rund um den 500. Jahrestag der Reformation, stehen sein Beitrag an dieser historischen Zäsur und sein Leben im Fokus zahlreicher wissenschaftlicher und gesellschaftskritischer Betrachtungen: Was war Martin Luther für ein Mensch? Hat er wirklich seine berühmten 95 Thesen gegen den Ablasshandel der Kirche an das Tor der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen? Wie groß war Luthers Anteil an der Reformation tatsächlich? Und ist er für die Aufspaltung der christlichen Kirche verantwortlich? Taugt Luther heute noch als Vorbild? Und warum sind selbst manche Katholiken heute von ihm begeistert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guido Knopp Gäste: Gäste: Dorothea Wendebourg (Kirchenhistorikerin), Thomas Kaufmann (Kirchenhistoriker), Willi Winkler (Luther-Biograph) Originaltitel: History Live