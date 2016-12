Das Erste 16:10 bis 17:00 Dokusoap Verrückt nach Meer Ein Tattoo aus Pago Pago D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Polynesien - starke Strömungen beim Einlaufen in Pago Pago! Kapitän Hansen muss Millimeterarbeit leisten, bevor er sich mit Bordarzt Winni in die Riemen legt: Mit 46 Polynesiern nehmen die beiden an einem traditionellen samoanischen Rudertraining teil. Lio, der kleine Sohn von Künstlerchefin Katrin Wiemann und Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleiß, macht an Bord seine ersten Schwimmversuche. Küchenpraktikant Steven sieht das Paradies nur durch Gitterstäbe, während sich die Passagiere Angie und Peter dem legendären Tätowierer Wilson und seinem Wildschweinzahn anvertrauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer