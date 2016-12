Das Erste 16:10 bis 17:00 Dokusoap Verrückt nach Meer Große Party auf dem Pazifik D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Seetag in der Südsee. Die Crew ist im Stress: Die Vorbereitungen für den Fern-See-Garten auf dem Lidodeck laufen auf Hochtouren. Aber Schlagerstar Julian David kämpft nicht nur mit einem grandiosen Sonnenbrand - seine Stimme macht auch noch schlapp! Katrin Wiedmann, die Leiterin des Showensembles, muss als Ersatz aus dem Nichts eine neue Show stemmen. Auch für Küchenpraktikant Steven läuft es nicht rund: Er hat heute Geburtstag, und ihm macht nicht nur die Eintönigkeit in der Küche zu schaffen, sondern auch großes Heimweh. Die Schiffsfamilie bringt ihn dann aber doch noch zum Stahlen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer