KI.KA 20:50 bis 21:00 Comedyserie Bernd Channel Follow Bernd Around D 2015 Stereo 16:9 HDTV Follow Bernd Around: Er ist da: der unverfälschte Blick in Bernds Alltag als TV-Star wider Willen. Es wird magisch, wenn aus einer sechs eine neun wird. Es wird gefährlich, wenn die Aufgabe des Tages beim Schnick Schnack Schnuck-Spiel ausgelost wird. Es wird philosophisch, wenn Bernd das Catering organisiert. Es wird emotional, wenn zur Nachtruhe das Licht erlischt. Dieses Follow Me Around zeigt ungeschönt den Tag eines Kastenbrotes mit viel zu kurzen Armen. Mist. Schauspieler: Jörg Teichgraeber (Bernd) Originaltitel: Bernd Channel Regie: Erik Haffner Drehbuch: Norman Cöster, Tommy Krappweis