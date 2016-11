Das Erste 16:10 bis 17:00 Dokumentation Verrückt nach Fluss Die wilden Stiere der Camargue D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Im malerischen Arles wandeln die Freundinnen Babsi Geller und Christine Bauer auf den Spuren des Malers Vincent van Gogh. Kreuzfahrtdirektor Mirko und seine Freundin Geniya besuchen eine Stierzucht und genießen die wilde Schönheit der Camargue. Von Bord aus angeln Kapitän Delaporte und Hotelmanager Ahmed eher kleine Fische. Dann geht es weiter nach Martigues, in das "Venedig der Provence". Und dort springt die halbe Crew am Abend noch zum Baden ins Mittelmeer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Fluss