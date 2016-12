TNT-Serie 06:55 bis 07:45 Serien McLeods Töchter Unter Protest AUS 2007 16:9 Merken Weiterhin ist unklar, ob Drover's Run ein geeigneter Ort für eine Giftmülldeponie ist oder nicht. Während Grace versucht, in den oberen Regierungskreisen etwas zu erreichen, schmeißen Tayler und Patrick auf einer Demonstration mit faulen Eiern und besprühen Wände. Doch am Schluss ist es Regan, die den größten Erfolg erzielen kann, denn sie hat neue Probebohrungen durchführen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aaron Jeffery (Alex Ryan) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Zoe Naylor (Regan) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Dustin Clare (Riley) Luke Jacobz (Patrick Brewer) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Arnie Custo Drehbuch: Posie Graeme-Evans, Chris Hawkshaw, Caroline Stanton Kamera: David Foreman Musik: Alastair Ford

