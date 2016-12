TNT-Serie 06:00 bis 06:45 Serien McLeods Töchter Die Explosion AUS 2007 16:9 Merken Nachdem sich Jodi für Matt entschieden hat, sind die beiden überglücklich und planen bereits, möglichst bald zusammenzuziehen. Doch schwarze Wolken ziehen über ihrem Glück auf, denn Jodi wird erneut von Visionen ihrer Vorfahrin heimgesucht, die sie um Hilfe bittet, während Matt von der Polizei gebeten wird, wieder in das Zeugenschutzprogramm zurückzukehren, da er in akuter Lebensgefahr schwebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachael Carpani (Jodi Fountain McLeod) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Zoe Naylor (Regan) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Dustin Clare (Riley) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Richard Jasek Drehbuch: Posie Graeme-Evans, Caroline Stanton, Nick Stevens Kamera: László Baranyai Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12

