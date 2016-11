TNT-Serie 06:10 bis 07:00 Serien McLeods Töchter Fesseln der Vergangenheit AUS 2007 16:9 Merken Als Jodi bei den Ausgrabungen für die Stauanlage eine alte Handschelle findet und Riley sie ihr zum Spaß umlegt, geschehen plötzlich merkwürdige Dinge und ganz Drover's Run scheint vom Pech verfolgt zu sein. Kurz darauf entdecken Jodi und Stevie eine alte Truhe einer längst verstorbenen Vorfahrin der McLeods, in der sich auch die zweite Handschelle findet. Was hat das alles zu bedeuten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachael Carpani (Jodi Fountain McLeod) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Zoe Naylor (Regan) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Dustin Clare (Riley) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Richard Jasek Drehbuch: Posie Graeme-Evans, Caroline Stanton, Margaret Wilson Kamera: David Foreman Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 6