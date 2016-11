TNT-Serie 06:50 bis 07:40 Serien McLeods Töchter Mit den Waffen einer Frau AUS 2006 16:9 Merken Stevie ist fest entschlossen, ihre Unschuld zu beweisen und will die Polizei auf einen anderen Tatverdächtigen aufmerksam machen. Die winkt jedoch nur ab und so bricht Stevie gemeinsam mit Kate in Leos Unterkunft ein und findet ein paar Beweise, die vor Gericht aber kaum ausreichen dürften. Daher soll die in der Stadt noch unbekannte Regan den Lockvogel spielen und Leo ein Geständnis abringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Brett Tucker (Dave) Michelle Langstone (Fiona) Zoe Naylor (Regan) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Steve Jodrell Drehbuch: Blake Ayshford, Posie Graeme-Evans, Caroline Stanton Kamera: David Foreman Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12

