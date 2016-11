TNT-Serie 06:05 bis 06:55 Serien McLeods Töchter Tod am Steuer AUS 2006 16:9 Merken Jodi ist gerade mit dem Auto unterwegs, als ihr Handy klingelt, was sie kurzzeitig so ablenkt, dass sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Der Fahrer des anderen Wagens war Harry, der auf der Stelle tot ist. Während Fiona und Stevie Alex in seiner Trauer beistehen, kümmern sich die anderen um Jodi, die mit ihren Schuldgefühlen nicht fertig wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aaron Jeffery (Alex Ryan) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Brett Tucker (Dave) Marshall Napier (Harry Ryan) Michelle Langstone (Fiona) Zoe Naylor (Regan) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Steve Jodrell Drehbuch: Elizabeth Coleman Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12

