TNT-Serie 06:05 bis 06:55 Serien McLeods Töchter Bittere Pillen AUS 2006 16:9 Merken Tess' Cousine Regan erscheint überraschend auf der Farm, will aber umgehend wieder abreisen und erzählt nur Jodi, was passiert ist: Unter ihrer Leitung sind bei einem Minenunfall zwei Männer gestorben, und obwohl das Gericht sie freigesprochen hat, kann sie mit dieser Schuld kaum leben. Fiona erfährt, dass sie keine Kinder bekommen kann, und treibt voller Panik die Hochzeitsvorbereitungen voran. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aaron Jeffery (Alex Ryan) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Brett Tucker (Dave) Marshall Napier (Harry Ryan) Michelle Langstone (Fiona) Zoe Naylor (Regan) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Arnie Custo Drehbuch: Sarah Duffy Kamera: David Foreman Musik: Alastair Ford

