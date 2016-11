Goldstar TV 15:00 bis 16:00 Magazin Schlager & Co - Extra: Claudia Jung & Caro Claudia Jung & Caro D 2016 Stereo 16:9 Merken Wenn jemand ein Gespür für Schlagertalente hat, dann die preisgekrönte Sängerin Claudia Jung (Echo, Goldene Stimmgabel). Deshalb hat sie auch tatkräftig beim Debütalbum "Das allererste Mal" von Newcomerin Caro mitgeholfen. Was Caro und Claudia über die Musik hinaus verbindet, verraten sie Sonja Weissensteiner in der Sendung 'Schlager & Co Extra'. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Claudia Jung, Brunner & Stelzer, Truck Stop, Caro, Frank Cordes, Bernhard Brink, Jonathan Zelter Originaltitel: Schlager & Co - Extra