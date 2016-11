RTL 9 22:20 bis 00:45 Sonstiges La chute du faucon noir USA, GB 2001 Merken Au début des années 90, la Somalie est décimée par une guerre civile orchestrée par le puissant chef Aidid. La population souffre de cette guerre sans fin mais aussi de la famine... Octobre 1993, le général américain William Garrison lance un raid sur Mogadiscio pour capturer deux importants lieutenants de la milice, mais cette mission, qui devait durer une heure à peine, vire à la catastrophe. Sous le feu de la milice somalienne, deux hélicoptères s'écrasent sur la ville et les soldats qui ont survécu se retrouvent prisonniers d'une foule en délire. La situation dégénère, les batailles de rues font rage, les affrontements deviennent des corps à corps. Voyant que l'opération tourne au carnage, l'armée américaine réclame le secours de l'ONU. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Hartnett (Le sergent Matt Eversmann) Tom Sizemore (Le lieutenant-colonel Danny McKnight) William Fichtner (Jeff Sanderson) Ewen Bremner (Shawn Nelson) Kim Coates (Wex) Ron Eldard (Durant) Tom Guiry (Yurek) Originaltitel: Black Hawk Down Regie: Ridley Scott Drehbuch: Ken Nolan, Mark Bowden Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 16