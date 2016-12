RTL TVI 21:20 bis 22:15 Serien Chicago Fire Hoher Einsatz USA 2014 Stereo Merken Casey continue de combattre le mari de sa soeur afin qu'elle bénéficie d'un règlement de divorce équitable. Mais l'ex-mari trouve le moyen de le maintenir à distance. Casey demande alors à Newhouse de l'aider, mais quelqu'un tire sur eux... Quand ils sauvent un garçon, les services de l'enfance s'empressent de placer l'enfant loin de sa mère accusée de violence et de négligence. La mère sollicite l'aide de Brett, mais Severide lui déconseille de s'impliquer dans cette affaire. Elle réussit malgré tout à le convaincre, et finit par comprendre que la maman est une femme honorable. Ils se rendent aussitôt au service d'aide à l'enfance où la personne en charge du dossier refuse de les recevoir. De son côté, Dawson a entendu dire qu'Hermann pense qu'elle ne s'implique pas assez, ce qui lui fait craindre de n'être jamais vraiment acceptée... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taylor Kinney (Lt. Kelly Severide) Jesse Spencer (Lt. Matthew Casey) Monica Raymund (Gabriella Dawson) Charlie Barnett (Christopher Hermann) Eamonn Walker (Chief Wallace Boden) Christian Stolte (Randy "Mouch" McHolland) Yuri Sardarov (Brian "Otis" Zvonecek) Originaltitel: Chicago Fire Regie: Rod Holcomb Drehbuch: Tiller Russell Kamera: Lisa Wiegand Musik: Atli Örvarsson