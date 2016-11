RTL TVI 22:10 bis 23:00 Krimiserie Navy CIS: L.A. Wie der Vater, so der Sohn USA 2016 Stereo Merken Lorsque Sam reçoit un code de détresse de son fils Aiden qui lui signifie que son école militaire a été prise d'assaut par un goupe d'extrémistes dirigé par Tahir Khaled, l'ennemi juré de Sam, l'équipe se précipite à San Francisco. Ils veulent appréhender Khaled et libérer les otages avant que d'autres organismes s'en mêlent et compliquent la situation... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Hetty Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: John Peter Kousakis Drehbuch: R. Scott Gemmill Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16