RTL TVI 21:20 bis 22:10 Krimiserie Navy CIS: L.A. Kein Rauch ohne Feuer USA 2016 Stereo En pleine enquête au sujet de la mort d'un pompier à la suite d'un incendie, l'équipe découvre qu'un disque dur contenant des informations classées "Secret Défense" a été volé dans un conteneur sécurisé du Département de la Défense. Sam et Callen sont donc pressentis pour partir en mission d'infiltration sur le site et tenter de trouver le responsable et le contenu de ce qui a été volé... Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Hetty Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: James Hanlon Drehbuch: Andrew Bartels Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16