RTL 9 20:40 bis 22:30 Thriller Cold Blood USA, F 2012 Au nord des États-Unis, après un braquage réussi, Addison et sa soeur Liza sont victimes d'un accident. Ils décident de partir chacun de leur côté pour tromper la police et projettent de se retrouver ensuite pour passer la frontière canadienne. Addison part vers le nord avec le magot laissant Liza transie de froid sur le bord de la route. Elle est alors prise en stop par Jay, un boxeur fraîchement sorti de prison. Schauspieler: Eric Bana (Addison) Olivia Wilde (Liza) Charlie Hunnam (Jay) Patrick Kerton (Policier d'Etat) Kwasi Songui (Officier) Kris Kristofferson (Chet Mills) Sissy Spacek (June Mills) Originaltitel: Deadfall Regie: Stefan Ruzowitzky Drehbuch: Zach Dean Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 16