Disney Channel 11:50 bis 12:20 Trickserie Phineas und Ferb Phineas und Ferb Star Wars Teil 1 USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken In 'Phineas & Ferb: Star Wars', leben Phineas und Ferb in direkter Nachbarschaft zu Luke Skywalker. Plötzlich fällt versehentlich R2-D2 zusammen mit den Plänen des Todessterns in ihren Flieger und das Schicksal der Galaxis lastet auf den Schultern der beiden Brüder. Intergalaktisches Chaos bricht aus, als Rebell Perry in Karbonat gefangen wird, während er versucht, Darthenshmirtz davon abzuhalten, seinen neuen "Sith-inator" zu benutzen. Ferb wird nämlich durch den "Sith-inator" zu einem waschechten Sith und plötzlich steht ein epischer Lichtschwert-Kampf zwischen den beiden Brüder bevor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Robert F. Hughes, Sue Perrotto Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire