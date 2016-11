RTL TVI 20:20 bis 21:50 Sonstiges L'amour est dans le pré Stereo Merken Le moment est venu pour nos agriculteurs de tester leurs sentiments naissants et de vérifier s'ils sont partagés ! Roumanie, Grèce, Espagne, Italie, Danemark, République tchèque... Ils espèrent tous réussir à y transformer leurs sentiments naissants en un amour solide et partagé, et ils partent tous avec la même question en tête : ont-ils fait le bon choix - Un choix que, à Brugelette, Jérémy doit encore faire... alors qui emmènera-t-il en voyage : Julie ou Rachel ? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandrine Dans