Mon enfant a disparu USA 2006

Arlington, le 13 janvier 1996. La petite Amber, 9 ans, fait le tour de son immeuble en vélo. S'éloignant de son jeune frère, elle se trouve à proximité d'un parking, quand un inconnu jaillit de son pick-up et l'enlève... Effondrée, sa maman, Donna Whitson, assiste aux recherches infructueuses de la police tandis que les médias ne diffusent des informations sur l'enlèvement que plusieurs heures plus tard. Un promeneur découvrira quelques jours après le corps d'Amber. Les mois passent... Le meurtrier n'est jamais identifié, et l'affaire, qui va longtemps piétiner, est finalement classée. Dès lors, Donna n'aura de cesse de faire adopter une loi aux Etats-Unis afin qu'un plan d'urgence du nom d'"Alerte enlèvement" soit mis en place à l'échelle nationale, dès qu'une disparition d'enfant est signalée à la police...

Schauspieler: Elisabeth Röhm (Donna Whitson) Teryl Rothery (Sharon Timmons) Myron Natwick (Glen Park) Sophie Hough (Amber Hagerman) Jodelle Ferland (Nichole Taylor Timmons) Zak Ludwig (Ricky Hagerman) Tim Henry (Jimmie Whitson) Originaltitel: Amber's story Regie: Kyle Cassie Drehbuch: Richard Leder Musik: Harry Manfredini