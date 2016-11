Une prisonnière est déterminée à prouver qu'elle a été l'objet de manipulations surnaturelles. Spécialiste en psychologie criminelle, le docteur Miranda Grey sait théoriquement mieux que personne ce qui est rationnel, logique, ou sain. Au pénitencier psychiatrique pour femmes Woodward, que dirige son mari, Miranda soigne des patientes dangereusement perturbées. Sa vie et son équilibre mental vont pourtant voler en éclats en la précipitant dans un véritable cauchemar. Le mari de Miranda est assassiné et toutes les preuves la désignent. In Google-Kalender eintragen