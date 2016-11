RTL 9 20:40 bis 22:15 Thriller Carjacked USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Lorraine, une mère célibataire dépressive, et son fils de 8 ans sont pris en otage dans leur voiture par un homme armé qui vient de braquer une banque. Il a besoin d'eux pour passer la frontière mexicaine et retrouver son butin puis sa liberté. Lancée dans un road-trip angoissant, Lorraine va se battre pour sauver sa vie et celle de son fils : son combat va peu à peu se transformer en une véritable lutte acharnée pour rétablir la justice. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maria Bello (Lorraine Burton) Stephen Dorff (Roy) Joanna Cassidy (Betty) Catherine Dent (Therapeutin) Connor Hill (Chad Burton) Gary Grubbs (Briggs) Tim Griffin (Officer) Originaltitel: Carjacked Regie: John Bonito Drehbuch: Michael Compton, Sherry Compton Kamera: Theo van de Sande Musik: Bennett Salvay Altersempfehlung: ab 16