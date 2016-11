RTL TVI 22:35 bis 23:40 Sonstiges Le meilleur pâtissier: à vos fourneaux Les biscuits Stereo Merken "Le Meilleur Pâtissier : à vos fourneaux !" prend la relève et avec lui vous saurez tout, tout, tout sur les biscuits ! Avec Cyril Lignac, le gâteau Succès se transforme en véritable coup de maître ! Entre le biscuit noisette-amande, la ganache au chocolat, et surtout le praliné en crème et en croustillant, ce n'est plus un Succès, c'est un triomphe ! Puis, Mercotte vous fait traverser les Alpes direction l'Italie avec la recette des amoureux : le Mimosa. Un pain de Gênes à l'amande garni d'une crème mascarpone relevée à l'Amaretto, le tout surmonté d'une décoration en dés couleur jaune mimosa, vous allez voir que ce dessert fleure bon la gourmandise pour le goûter... Ensuite, à notre chef-pâtissière, Ophélie Barès, passée par les plus grands palaces, de nous faire retomber en enfance avec la maison de paille des 3 Petits Cochons ! Un moelleux biscuit Joconde, un sablé à la fève tonka ultra croustillant, le tout collé par un confit de poire ultra gourmand ! Si la maison de paille ne résiste pas au souffle du loup, cette fois c'est vous qui ne résisterez pas à sa gourmandise... Inédit cette semaine, nos pâtissiers amateurs vous livrent leur recette du gâteau-glace, un cake à la framboise ultra moelleux recouvert d'un glaçage croustillant au chocolat, qui se déguste sur un bâtonnet comme une glace ! Enfin comme chaque semaine, craquez pour le bêtisier toujours plus croustillant du " Meilleur Pâtissier " ! À vos marques, prêt, pâtissez ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Faustine Bollaert