RTL TVI 20:15 bis 22:35 Sonstiges Le meilleur pâtissier Les biscuits Pour les 6 derniers pâtissiers amateurs encore en lice, cette 7ème semaine de concours sera placée sous le signe du biscuit ! Une semaine qui s'annonce donc croustillante ! Pour l'épreuve du classique revisité, imaginée par Cyril Lignac, nos pâtissiers amateurs devront réaliser, à leur manière, le Succès. Véritable madeleine de Proust des plus gourmands, ce dessert, composé d'une généreuse crème pralinée et d'un biscuit Succès, un savoureux biscuit aux amandes et aux noisettes croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, sera-t-il un triomphe pour les papilles de nos jurés Cyril et Mercotte - Puis, ce sera à Mercotte de proposer aux pâtissiers une recette tirée de son vieux grimoire avec l'épreuve technique, une épreuve jugée à l'aveugle. Le Mimosa, ce gâteau festif, adoré des Italiens, tiendra en haleine les pâtissiers amateurs avec un montage périlleux et minutieux. Composé de couches successives de pain de Gênes et de crème mascarpone, il doit être entièrement recouvert de dés de biscuit jaune mimosa. Alors avec cette recette, Mercotte leur a-t-elle vraiment fait une fleur - De Blanche Neige à Alice au Pays des Merveilles en passant par les 3 Petits Cochons, cette semaine, l'épreuve créative va vous faire retomber en enfance avec les contes pour enfants en biscuits. Pain d'épices, sablé breton ou encore cookies, tous les biscuits seront au rendez-vous et formeront le décor et les personnages des contes pour enfants. Ophélie Barès, chef pâtissière dans de nombreux palaces, sera là pour conseiller et juger les pâtissiers amateurs, tant sur la forme de leur construction que sur leur goût. Moderation: Faustine Bollaert