RTL TVI 13:45 bis 15:25 Sonstiges L'ultima mossa dell'assassino CDN 2012 Stereo Colonel dans la Royal Air Force, le canadien Russell Williams est au faîte de sa carrière ; il vient en effet d'être promu commandant de la base de Trenton, en Ontario... Mais le haut gradé refuse d'emménager dans la caserne, préférant rester à Tweed, sa petite ville natale toute proche... Un vent de panique souffle pourtant sur la bourgade. Depuis plusieurs semaines, un rôdeur, qui jusqu'alors avait pris l'habitude de s'introduire dans les maisons du cru afin d'y dérober des sous-vêtements féminins, est passé aux agressions sexuelles, puis aux meurtres ! C'est à la toute jeune inspectrice Jennifer Dobson que l'enquête est confiée. Avec l'aide de Nick Gallagher, policier de Toronto, Jennifer entreprend de dresser le profil du criminel... Schauspieler: Gary Cole (Colonel Russell Williams) Laura Harris (Detective Jennifer Dobson) Rossif Sutherland (Detective Nick Gallagher) Nahanni Johnstone (Mary Elizabeth Harriman) Catherine Disher (Captain Catherine Novak) Zoé De Grand Maison (Beth Pelway) Tom Barnett (John Pelway) Originaltitel: An Officer and a Murderer Regie: Norma Bailey Drehbuch: Keith Ross Leckie Musik: Robert Carli, Jono Grant