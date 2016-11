RTL TVI 23:10 bis 00:10 Sonstiges Un crime parfait? Le corbeau Stereo Merken Mercredi 28 novembre 2007 à Farbus, un petit village dans le Nord de la France. Il est 19h15 lorsque John Szablewski appelle la gendarmerie complètement affolé. Sa femme Laurence Maille, 36 ans, a disparu alors qu'elle était partie promener son chien. L'animal domestique sera retrouvé, seul, errant à 7 kilomètres du domicile du couple. Que s'est-il passé - Disparition volontaire, enlèvement ou assassinat - La seule piste dont disposent les enquêteurs est donnée par les collègues de Laurence Maille. La veille de sa disparition, la jeune femme a quitté précipitamment son travail prétextant un mal de ventre aigu. Interrogé, son compagnon précise que le lendemain Laurence est restée couchée à la maison. Dans l'après-midi, John Szablewski dit être allé chercher des médicaments pour elle et qu'elle n'était plus là lorsqu'il est revenu vers 18 heures. Rien ne laisse supposer que le mari ment. John et Laurence semblaient former un couple uni et amoureux. Et puis le mari remue ciel et terre pour retrouver celle qu'il aime. Pourtant le compagnon éploré va rapidement devenir le principal suspect quand les gendarmes découvrent qu'il a soudainement vendu des bijoux appartenant à sa femme. Interrogé, John Szablewski avoue avoir enterré le corps de sa femme dans un bois des environs. L'affaire semble bouclée jusqu'au jour où les enquêteurs prennent connaissance d'une lettre anonyme envoyée par un mystérieux corbeau. Une lettre dans laquelle un certain Alain, l'ex-mari de Laurence Maille, est directement accusé du meurtre... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: François Troukens Originaltitel: Un crime parfait?