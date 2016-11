RTL TVI 17:50 bis 19:00 Sonstiges Nouveau look pour une nouvelle vie Spéciale mariage: Jérémy et Jessica Stereo Merken A quelques semaines de leur mariage, rien ne se passe comme Jérémy, 28 ans, et Jessica, 26 ans, l'avaient prévu... La future mariée n'a pas trouvé la robe de ses rêves, son compagnon n'a pas pris le temps de choisir son costume et le retard accumulé dans la réalisation des préparatifs de la cérémonie inquiète de plus en plus le couple. Pressés par le temps, Jessica et Jérémy ont demandé à Cristina Cordula de leur venir en aide... Notre talentueuse styliste a bien conscience que l'organisation d'un mariage dans l'urgence n'est jamais une mince affaire... Déterminée à affronter tous les obstacles, elle apportera toute sa créativité et son énergie pour que Jérémy et Jessica puissent vivre le plus beau des mariages. Que Jessica soit une somptueuse mariée est l'objectif premier de Cristina Cordula. Faudra-t-il encore qu'elle parvienne à convaincre la jeune femme que le style de robe dont elle rêve depuis toujours n'est pas le plus adéquat pour sa silhouette - Quant à Jérémy, son emploi du temps professionnel ne lui permet que peu de disponibilités... Comment Cristina parviendra-t-elle à effectuer les incontournables essayages de costumes - La débrouillardise sans limite de la styliste promet une surprise de taille au futur marié... Après les tenues de Jérémy et Jessica, la styliste va devoir se pencher sur celle de leur bébé de 8 mois ! Une mission délicate quand on sait que les seules réponses à ses questions seront des " Euhhh " et des " Aaah " ! Chacun à leur manière, le futur marié et la mère de Jessica veulent offrir à la jeune femme une réception digne d'un conte de fées. L'un et l'autre comptent sur un coup de pouce de Cristina... Elle aimerait répondre au souhait de chacun mais aura-t-elle encore le temps d'agir - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cristina Cordula Originaltitel: Nouveau look pour une nouvelle vie