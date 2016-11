RTL TVI 13:40 bis 15:20 Sonstiges La dernière énigme CDN 2010 Stereo Merken Raymond La Foret est sur le point de passer à nouveau un Noël traditionnel en famille, au sein du complexe que dirige pour lui sa petite-fille Claire, depuis un terrible drame. Il y a cinq ans, tout son univers avait basculé lors du décès d'Anne, la mère de Claire, morte noyée dans un lac avoisinant... Le mystère est resté entier sur les circonstances suspectes de cette affaire... Le malheureux patriarche, atteint d'un cancer en phase terminale, participe sans doute à la dernière chasse au trésor organisée par sa petite-fille. Le gagnant de cette partie sera son seul et unique héritier... Claire, férue d'énigmes, l'aide à planifier le jeu et espère ainsi pousser certains membres de son clan à se dévoiler et progresser sur l'enquête de la mort d'Anne... Malheureusement, Raymond rend le dernier souffle au cours de la partie. C'est finalement à Sergio Boniti, son assistant personnel, que revient le rôle de superviser le jeu... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Finnigan (Claire La Foret) Natalie Brown (Monica) Cedric Smith (Grandpa) Nola Augustson (Margaret La Foret) Stefano DiMatteo (Sergio Boniti) Morgan Kelly (Ian La Foret) Mike O'Brien (Uncle Stuart) Originaltitel: The Last Christmas Regie: Gary Yates Drehbuch: Paula J. Smith, Alex Galatis Musik: Alex Khaskin