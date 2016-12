France 2 22:25 bis 23:55 Sonstiges Deux flics sur les docks Chapelle ardente F 2014 16:9 HDTV Merken Jérôme, un jeune prêtre, est retrouvé assassiné dans son presbytère. L'église attenante est sens dessus dessous : le meurtrier était manifestement venu y chercher quelque chose, mais quoi - Dans un premier temps, Faraday et Winckler se lancent sur la piste des jeunes délinquants que Jérôme, dans une démarche humaniste, avait placé pour des missions de travaux d'intérêt général au sein de la paroisse. Mais l'enquête se complique lorsqu'une jeune femme noire non identifiée est retrouvée morte dans un fossé, marquée d'une étrange manière. Un carré de dix centimètres de peau a été découpé sur sa nuque? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Marc Barr (Richard Faraday) Bruno Solo (Paul Winckler) Mata Gabin (Lucie Dardenne) Lisa Manili (Julie Fabian) Emmanuel Salinger (Bazza Swaty) Originaltitel: Deux flics sur les docks Regie: Edwin Baily Drehbuch: Olivier Prieur Musik: Philippe Miller