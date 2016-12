France 2 21:00 bis 22:25 Sonstiges Deux flics sur les docks Une si jolie mort F 2014 16:9 HDTV Merken Le cadavre d'une jeune nageuse est retrouvé un matin dans la piscine de Bazza Swaty. L'agent immobilier, apparemment seul chez lui au moment du meurtre, a fait disparaître avec l'aide de son homme de main toutes les preuves et a tenté, devant témoin, de se débarrasser du corps. Alors que tout l'accable, il refuse obstinément de se défendre. Dardenne est déterminée à profiter de cette nouvelle affaire pour faire tomber le criminel et met d'entrée de jeu Winckler sur la touche. La commissaire voudrait aussi que Faraday enquête à charge. Winckler va devoir trancher entre son amitié pour Bazza et sa morale de flic... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Marc Barr (Richard Faraday) Bruno Solo (Paul Winckler) Mata Gabin (Lucie Dardenne) Lisa Manili (Julie Fabian) Emmanuel Salinger (Bazza Swaty) Jean-Marie Hall (Lulu) Julien Boulenguiez (Jimmy) Originaltitel: Deux flics sur les docks Regie: Edwin Baily Drehbuch: Elsa Marpeau Musik: Stéphane Moucha