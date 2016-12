France 2 02:10 bis 03:50 Sonstiges Un jour, un destin Philippe Noiret, la pudeur des sentiments F 16:9 HDTV Merken Elegant comédien à l'allure bourgeoise, drapé derrière sa pudeur, Philippe Noiret a démontré son talent d'acteur dans plus de 130 films, parmi lesquels de très grands succès comme "Le Vieux Fusil" ou "Les Ripoux". Mais derrière les beaux costumes, le cigare et la voix de basse, qui était l'homme - Si Philippe Noiret affichait en public un caractère enjoué, c'était pour mieux cacher une profonde nostalgie et une mésestime de lui-même. Mari et père, il a toujours cherché à préserver sa famille et à protéger les trois femmes de sa vie : on épouse Monique Chaumette, sa fille Frédérique et sa petite-fille Déborah. Elles témoignent dans ce portrait inédit, intime et sensible. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurent Delahousse Originaltitel: Un jour, un destin

