France 2 23:50 bis 01:10 Sonstiges Alcaline, le concert Tryo 16:9 HDTV Merken Manu, Guizmo, Christophe Mali et Daniel Bravo, les quatre membres du groupe Tryo, qui ont popularisé le reggae français avec des titres comme "L'hymne de nos campagnes" ou "Je veux fumer" dans les années 90 et 2000, reviennent sur le devant de la scène avec un sixième album intitulé "Vent debout". Depuis 20 ans, leurs thèmes de prédilection n'ont pas changé. Les musiciens font toujours de leur art, festif et engagé, un manifeste en faveur du partage, de l'humanité et de la solidarité, en abordant des thèmes d'actualité. Sur scène, ils donnent le ton et le rythme, avec ferveur et légéreté. In Google-Kalender eintragen