France 2 02:40 bis 04:30 Sonstiges Les ponts de Sarajevo F, BIH 2014 Stereo 16:9 Merken 13 cinéastes, 13 regards sur Sarajevo. Jean-Luc Godard évoque la manière dont Sarajevo habite le siècle et nos imaginaires. Kamen Kalev s'attaque à la reconstitution du meurtre de l'Archiduc. Leonardo Di Costanzo revient sur la Grande Guerre. Vladimir Perisic explique le geste meurtrier de Gavrilo Princip tandis Angela Schanelec met la lumière sur la jeunesse. Cristi Puiu pourfend les clichés sur cette ville tandis qu'Isild Le Besco filme à hauteur d'enfant. Teresa Villaverde revisite la mémoire de la cité, et Aida Begic revient sur le siège. Sergei Loznitsa rend hommage aux combattants qui défendirent la ville tandis qu'Ursula Meier s'inquiète de la violence faite aux enfants... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bogdan Ninkovic ((segment "Our Shadows Will")) Fedja Stamenkovic ((segment "Our Shadows Will")) Andrej Ivancic ((segment "Our Shadows Will")) Nikola Brkovic ((segment "Our Shadows Will")) Mihailo Kovic ((segment "Our Shadows Will")) Samuel Finzi ((segment "My Dear Night")) Gilles Tschudi ((segment "My Dear Night")) Regie: Jean-Luc Godard, Kamen Kalev, Jean-Luc Godard, Kamen Kalev, Isild Le Besco , Sergei Loznitsa, Vincenzo Marra, Aida Begic, Leonardo Drehbuch: Cristi Puiu, Teresa Villaverde, Jean-Luc Godard Musik: Kaloyan Dimitrov