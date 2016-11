France 2 22:55 bis 00:05 Sonstiges Retour en terre inconnue 16:9 HDTV Merken Après la diffusion du documentaire, Mélanie Doutey est présente sur le plateau de "Retour de terre inconnue". En compagnie de Frédéric Lopez, elle répond aux questions des téléspectateurs pour partager ses impressions et les coulisses de ce voyage en Mongolie. Qu'attendait-elle de cette expérience - Pourquoi a-t-elle souhaité participer - Qu'a-t-elle appris sur elle-même et sur le monde en côtoyant les éleveurs de chameaux de Bactriane - En revoyant les images de son périple, la comédienne a l'occasion de transmettre ses impressions sur tout ce qu'elle a vécu. L'émission est aussi l'occasion de développer certaines questions abordées dans le documentaire. In Google-Kalender eintragen Moderation: Frédéric Lopez