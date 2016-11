France 2 22:25 bis 23:10 Krimiserie Castle Castle, détective privé USA 2015 16:9 HDTV Merken Trois mois après son éviction des bureaux de la police, Richard, qui passait ses journées en pyjama, semble disposé à se reprendre en main. Une nouvelle affaire se présente. Shana Baker, directrice d'une école maternelle réservée aux enfants de l'élite, est retrouvée morte à son domicile. Elle a été abattue, et Ryan ne tarde pas à découvrir que le chien de la victime a disparu. Un mégot est également trouvé sur la scène de crime. Pourtant, la jeune femme ne fumait pas. L'équipe s'interroge sur le mobile du crime. Shana s'occupant principalement des dossiers d'admission, aurait-elle pu être victime d'un parent mécontent ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Milan Cheylov Drehbuch: Rob Hanning Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12