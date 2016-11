France 2 21:00 bis 21:45 Sonstiges Castle Témoin-clé USA 2016 16:9 HDTV Merken Castle assiste au procès d'une serveuse accusée de meurtre. Les faits se sont déroulés cinq mois plus tôt, lors d'une lecture publique à laquelle il avait été invité. L'avocat commis d'office est remplacé à la dernière minute par Caleb Brown, un ténor du barreau. Celui-ci humilie le romancier en mettant en doute ses allégations. Désorienté, humilié, Castle demande à ce que le procès soit repoussé et entreprend de résoudre l'énigme. Il coopère avec la police pour élucider ce mystère. Il n'écarte aucun mobile possible, du cambriolage à une histoire d'amour homosexuelle, en passant par une histoire de chantage et de paternité... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Molly C Quinn (Alexis Castle) Tamala Jones (Lanie Parish) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Originaltitel: Castle Regie: Bill Roe Drehbuch: Terence Paul Winter