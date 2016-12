Disney Channel 16:10 bis 16:25 Trickserie Ronks - Keine Steinzeit ohne Alien! Eine gute Verbindung F 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Flash stellt den Ronks eine Neandertaler-Version des Handys vor, womit er große Begeisterung entfacht, sodass die Erfindung schnell zur Plage wird. Unterdessen begibt sich Mila in große Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rolling With the Ronks! Regie: Charles Vaucelle, Jc Dessaint Drehbuch: Olivier Jean-Marie