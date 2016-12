BBC Entertainment 19:10 bis 20:00 Sonstiges Call the Midwife GB 2013 Merken As Jenny struggles to care for an exhausted mother and her two sickly sons it is sister Monica who holds the key to diagnosing their condition. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Raine (Jenny Lee) Hannah Edwards (Joan Rickart) Bryony Hannah (Cynthia Miller) Helen George (Trixie Franklin) Cliff Parisi (Fred Buckle) Judy Parfitt (Sister Monica Joan) Pam Ferris (Sister Evangelina) Originaltitel: Call the Midwife Regie: Thea Sharrock Drehbuch: Heidi Thomas Kamera: Ulf Brantås, Nick Dance Musik: Peter Salem Altersempfehlung: ab 12