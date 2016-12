BBC Entertainment 10:10 bis 10:40 Sonstiges Doctors Treehouse GB 2015 Merken Letherbridge becomes the scene of a major crime when shots are fired during a car chase. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lewis Morgan (Dr. Jimmi Clay) Dido Miles (Dr. Emma Reid) Jan Pearson (Karen Hollins) Lorna Laidlaw (Mrs. Tembe) Chris Walker (Rob Hollins) Elizabeth Rider (DCI Lynette Driver) Ian Mercer (Andy Weston) Originaltitel: Doctors Regie: James Larkin