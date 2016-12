Österreich 1 19:05 bis 19:30 Sonstiges Dimensionen Die Welt der Wissenschaft Die Nobelpreise 2016: Chemie Merken Der Chemie-Nobelpreis 2016 wird samstags an Jean-Pierre Sauvage, Sir Fraser Stoddard und Bernard Feringa überreicht. Sie teilen sich den Preis für die "Entwicklung molekularer Maschinen", die eintausendmal dünner sind als ein menschliches Haar. Den drei Forschern gelang vor allem die Herstellung beweglicher Teile, die solche Miniaturmaschinen benötigen. Sie haben die Nanomaschinen damit sozusagen motorisiert. Als Roboter konnten sie zukünftig in die menschliche Blutbahn eingeschleust werden, um nach Krebszellen zu suchen oder ein Medikament an den richtigen Ort im Körper zu bringen. In Google-Kalender eintragen