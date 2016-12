Österreich 1 10:05 bis 11:35 Musik Konzert am Vormittag Merken <bk>Charles Ives: Central Park in the Dark<ek><bk>Kalevi Aho: Sieidi für Schlagzeug und Orchester<ek><bk>Antonin Dvo?ák: Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 95, "Aus der Neuen Welt" (Martin Grubinger, Schlagzeug; Finnisches Radio-Sinfonieorchester, Leitung: Gustavo Gimeno) In Google-Kalender eintragen Moderation: Peter Kislinger